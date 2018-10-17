ناجية من الاغتصاب في جنوب إفريقيا تدلي بشهادتها في قضية متورط فيها قس مسيحي

أدلت ناجية من الاغتصاب في جنوب إفريقيا بشهادتها في قضية متورط فيها قس مسيحي هذا الاسبوع.

ويمثل الواعظ النيجيري، تيموثي أوموتوسو أمام المحكمة بتهمة الاغتصاب وتهريب البشر، بسبب ما يزعم عن إبقاء أكثر من 30 امرأة وفتاة من كنيسته كزوجات له في منزله في دوربان. وينفي الاتهامات الموجهة له.

وحظيت الشاهدة الاول في المحاكمة، التي تدعى شيريل زوندي - 22 عاما - بإشادة في وسائل الاعلام المحلية وعلى موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لشهادتها، بينما تعرض محامي الدفاع عن القس لانتقادات لما يشعر به البعض بأنه نهج عدائي في الاستجواب.

وقالت زوندي، التي تم إبلاغها بالتحرش الجنسي الذي تعرضت له على أيدي القس، عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاما فقط بشكل تفصيلي اليوم الاربعاء إنها أدلت بشهادتها نظرا لانها "قررت القيام بذلك وإما أن تموت".

وسادت حالة من الغضب الشديد على موقع تويتر في جنوب إفريقيا بعد أن قال محامي القس إن زوندي كانت راضية عن اغتصابها وتساءل لماذا لم تتمكن من تذكر تواريخ اغتصابها ولم تبلغ والدتها.

وقال البرلماني، ليزل فان دير ميروي في تغريدة له "إنها الضحية وليست هي الجاني ومع ذلك تمثل أمام المحكمة هنا."