نائب «يتخوف» من تبعات «حظر تداول الدواجن الحية»: يدفع للاحتكار ورفع الأسعار

• «فؤاد»: حجم استثمارات الإنتاج الداجني بلغ 64.5 مليار جنيه.. ويعمل بها ما يقارب من 2.5 مليون عامل



تقدم النائب محمد فؤاد، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، موجه إلى كل من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ونائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، بشأن تبعات قرار حظر تداول الطيور والدواجن الحية.

وقال «فؤاد» في طلبه: «هناك بعض التبعات التي تلحق بقرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الموجه لمحافظة القاهرة بتاريخ 26 أغسطس 2018، وذلك لتنفيذ تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور الحية وعرضها للبيع».

وأضاف: «كما أن هناك العديد من المخاوف التي قد تحيط بذلك القرار، وذلك نظرا لحالة العجز المتوقعة في آليات وسبل تنفيذه، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- قلة وعدم تشغيل المجازر الآلية والنصف آلية بالعاصمة، وتلك المجازر من المفترض أن تتولى عملية ذبح الدواجن والطيور تمهيداً لتوزيعها على منافذ البيع في ضوء القرار المذكور أعلاه».

ورأى «فؤاد» أن القرار يدفع إلى التوجه للممارسات الاحتكارية للمجازر الكبرى بما يترتب عليه رفع أسعار بيع الدواجن والإضرار بالمواطنين، وذلك بسبب أن النسبة العظمى في عملية التداول هي للطيور والدواجن الحية.

وأشار طلب الإحاطة إلى أن الإحصائيات أكدت أن القاهرة الكبرى أكثر المحافظات استهلاكا للطيور الحية بنسبة 85%، وبنسبة 15% للطيور المجمدة.

وأضاف مقدم الطلب: «آخر إحصائيات مجلس الوزراء تشير إلى أن حجم استثمارات الإنتاج الداجني بلغ 64.5 مليار جنيه، ويعمل بها ما يقارب من 2.5 مليون عامل، ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، وذلك (القرار) سوف يؤدي إلى تقليص حجم الاستثمار الداجني، ونشوب خطورة متعلقة بالبطالة».

وطالب «فؤاد»، في طلب الإحاطة، وزارة الزراعة بتوضيح الاستراتيجية التي تنتوي أن تنتهجها الدولة في سبيل تنفيذ ذلك القرار بشكل سليم، دون وجود عقبات قد تؤثر على المصلحة العليا للدولة متمثلة في ثروتها الداجنة، ومجابهة ما قد ينتج عن ذلك القرار من بعض الممارسات التي قد تعظم من فرصة احتكار السوق المصري للدواجن والطيور.

ودعا كذلك إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم حياله من إجراءات.

وكانت لجنة الزراعة بمجلس النواب، قد أعلنت في وقت سابق، عن عزمها عقد اجتماع لمناقشة تداعيات القرار، محل طلب الإحاطة، بحضور الأطراف المعنية كافة.