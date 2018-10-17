عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يظهر لحظة هبوط طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميلانيا ترامب، بقاعدة «أندروز» الجوية، عقب تعرضها لعطل أدى إلى تصاعد الدخان منها.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم سيدة الولايات المتحدة الأولى، ستيفاني جريشام، اليوم الأربعاء، عن عودة طائرة ميلانيا ترامب إلى قاعدة «أندروز» الجوية، عقب تعرضها لمشكلة ميكانيكية بعد نحو 15 دقيقة من إقلاعها.

وكانت زوجة الرئيس الأمريكي متوجهة إلى مستشفى «توماس جيفرسون» بولاية فيلادلفيا؛ لإلقاء محاضرة هناك عن أضرار الامتناع عن الولادة.