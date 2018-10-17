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ترامب يصف الممثلة الإباحبة ستورمي دانيالز بـ«وجه الحصان»

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 6:13 ص | آخر تحديث : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 6:13 ص
وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز بـ"وجه الحصان"، بعد أن رفض قاض في لوس أنجلوس دعوى تشهير رفعتها الممثلة ضده.

ونشر ترامب تغريدة سخر فيها من دانيالز ومحاميها بعد الحكم، وقال إنها "لا تعرف عني شيئا.. إنها محتالة كبيرة".

وردت دانيالز على تغريدة ترامب، قائلة إن الرئيس "أظهر عجزه وكراهيته للنساء وافتقاده للسيطرة على النفس".

وتعهدت دانيالز، التي تتهم ترامب بإقامة علاقة جنسية معها في 2006، بمواصلة معركتها معه.

وكانت دانيالز رفعت دعوى قضائية ضد ترامب فيما يتعلق بتغريدة نشرها على تويتر في أبريل، قال فيها إن ما ذكرته دانيالز بشأن رجل هددها لكي تلتزم الصمت حيال تلك القضية "هو أمر كاذب تماما".

وينفي ترامب هذه العلاقة، على الرغم من اعترافه بأن محاميه الشخصي دفع 130 ألف دولار لدانيالز قبل الانتخابات بوقت قصير لشراء صمتها.

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