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صورة.. الجزيرة المطروحي يطلب التأهل المباشر لدور الـ16 من كأس مصر

الشروق
نشر فى : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 11:05 ص | آخر تحديث : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 11:05 ص

طالب نادي الجزيرة المطروحي اتحاد الكرة بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر على حساب المصري البورسعيدي، في خطاب رسمي.

وأوضح النادي المطروحي في خطابه الذي أرسله إلى اتحاد الكرة، أن النادي المصري هو المسؤول عن تأجيل المباراة للمرة الثانية لعدم تحديد ملعب المباراة، والذي يقع على عاتق الفريق المستضيف(المصري)، وأن النادي لا دخل له في هذا الأمر.

وتابع الخطاب: «نطلب اعتبار نتيجة المباراة لصالح نادي الجزيرة وتأهله إلى دور الـ16 لملاقاة بتروجت من منطلق لوائح الاتحادين المصري والدولي».

واختتم الخطاب: «كما نرجو افادتنا بموعد مباراة فريقنا أمام بتروجت في دور الـ16».

 


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