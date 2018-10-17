«نيابة القاهرة»: شاب التجمع المنتحر قفز من الطابق الخامس هربا من الشرطة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، وبإشراف المحامي العام الأول للنيابات المستشار أحمد حنفي، بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث فى واقعة انتحار شاب بمنطقة التجمع الخامس، وصرحت بدفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن قوات الشرطة أثناء مداهمتها مكان اختباء المتهم "محمد.ج"، 49 عاماً، والهارب من جنايات مخدرات بالسجن 3 سنوات للقبض عليه لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، وأشار التحقيقات إلى أن المتهم استشعر بالقوة الأمنية وقدوم القوات حاول الهرب، ولم يجد أمامه سوى القفز من الطابق الخامس فلقى مصرعه فى الحال.

ووردت معلومات في وقت سابق، لقسم التجمع الأول باختباء أحد الهاربين من تنفيذ أحكام بإحدى الشقق السكنية، انتقلت قوات الأمن بإشراف اللواء أشرف الجندى، مدير مباحث العاصمة، للقبض على المتهم وأثناء وصول القوات للمنزل شعر المتهم وحاول الهرب، إلا أنه لم يجد غير نافذه فقفز منها فسقط على الأرض فلقى مصرعه فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى تولت التحقيق.