وزيرة كويتية تطالب بمساندة القضية الفلسطينية ضد المخططات الإسرائيلية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، اليوم الأربعاء، ضرورة مساندة القضية الفلسطينية في مواجهة مخططات "الكيان الصهيوني"، حتى ينال الشعب العربي الفلسطيني استقلاله، وتمكينه من إقامة دولته على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس.

وطالبت الصبيح، في كلمتها أثناء اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته الـ89 المقامة حالياً بالكويت، بضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونشر السلام الاجتماعي حتى يعم السلام على كافة شعوب المنطقة.

وأكدت الصبيح أهمية تكاتف كل الجهود وتسخير كافة الإمكانيات لجميع الأطراف الفاعلة في الوطن العربي؛ للمساعدة في تجاوز الأوضاع الصعبة في الشرق الأوسط للدفع بعجلة التنمية، بما يعود بالنفع على الاقتصاديات العربية.

ودعت إلى مواجهة الأزمات وخاصة في قضايا حيوية تتصل بتشغيل الشباب والحد من الفقر والتخفيف من حدة البطالة المُستفحلة وتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، من خلال الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتدريبها، وتعزيز دور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت على أهمية دور المرأة العاملة العربية، والاهتمام بتوفير المعلومات والإحصاءات حول أسواق العمل العربية.

من جانبه، استعرض المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، أهم بنود المؤتمر لمناقشتها، ومنها استكمال تشكيل لجنة الحريات النقابية ولجنة شؤون عمل المرأة العربية 2018 - 2020 بمكتب العمل العربي، بالإضافة لمناقشة تقرير نتائج أعمال الدورة 102 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد المطيري، دأب منظمة العمل العربية على تسخير كافة إمكانياتها في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية لمساندة صمود الشعب الفلسطيني.