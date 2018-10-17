المكسيك تتسلم 30 كلبا بوليسيا من الولايات المتحدة

أعلن مكتب المدعي العام في المكسيك، اليوم الثلاثاء، أنه تم منح المكسيك 30 كلبا بوليسيا في إطار اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة.



وسترفع الكلاب التي من بينها كلاب الراعي الألماني (جيرمان شيبرد) والمسترد الذهبي (جولدن ريتريفر)، عدد الكلاب التي يستخدمها المحققون الجنائيون من 58 إلى 88 كلبا.



وتشمل المهام المناط بها تلك الكلاب، البحث عن المخدرات والمتفجرات والبقايا البشرية في البلاد، حيث يدفن المجرمون ضحاياهم في قبور غير مميزة.



كما ستقوم الكلاب أيضًا بأداء مهام إنسانية مثل البحث عن الناجين من الزلازل.



ولقي أكثر من 29 ألف شخص حتفهم في المكسيك العام الماضي ومازال هناك نحو 37 ألف آخرين في عداد المفقودين.