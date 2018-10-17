الأربعاء 17 أكتوبر 2018 2:55 ص القاهرة القاهرة 22.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

المكسيك تتسلم 30 كلبا بوليسيا من الولايات المتحدة

مكسيكو سيتي - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 1:33 ص | آخر تحديث : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 1:33 ص
أعلن مكتب المدعي العام في المكسيك، اليوم الثلاثاء، أنه تم منح المكسيك 30 كلبا بوليسيا في إطار اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة.

وسترفع الكلاب التي من بينها كلاب الراعي الألماني (جيرمان شيبرد) والمسترد الذهبي (جولدن ريتريفر)، عدد الكلاب التي يستخدمها المحققون الجنائيون من 58 إلى 88 كلبا.

وتشمل المهام المناط بها تلك الكلاب، البحث عن المخدرات والمتفجرات والبقايا البشرية في البلاد، حيث يدفن المجرمون ضحاياهم في قبور غير مميزة.

كما ستقوم الكلاب أيضًا بأداء مهام إنسانية مثل البحث عن الناجين من الزلازل.

ولقي أكثر من 29 ألف شخص حتفهم في المكسيك العام الماضي ومازال هناك نحو 37 ألف آخرين في عداد المفقودين.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك