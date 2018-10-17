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«الصحة» تكشف حقيقة «تمثيل» عمال مستشفى بورسعيد دور مرضى

أسماء سرور
نشر فى : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 11:02 م | آخر تحديث : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 11:02 م

نفت وزارة الصحة، ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إدارة مستشفى بورسعيد العام، بإحضار بعض عمال المستشفى لتأدية دور مرضى وحدة الكلى، أثناء زيارة رئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة، د. هالة زايد، للمستشفى أمس، مؤكدة أن ما يتم تداوله عار تمام من الصحة.

وأضافت وزارة الصحة، في بيان لها، أن المريض الأول «ع. ح» صادر بشأنه قرار للعلاج على نفقة الدولة للعلاج من فشل كلوي مزمن للعلاج بمستشفى بورسعيد، قسم الكلى الصناعي، وهو يتلقى العلاج بالوحدة منذ شهر ديسمبر 2017، والمريض الثاني «أ. م»، ويعاني أيضًا من فشل كلوي مزمن صادر له قرار للعلاج على نفقة الدولة بتاريخ الأول من ديسمبر 2017.

وتناشد الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق؛ لعدم إثارة البلبة لدى الرأى العام.


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