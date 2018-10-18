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نيجيرفان بارزاني يبحث في بغداد الأوضاع في العراق وتشكيل الحكومة الجديدة

أربيل - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 11:47 م | آخر تحديث : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 11:47 م

بحث نيجيرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان، مساء اليوم الأربعاء، مع عادل عبد المهدي، المكلف بتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة، الأوضاع في العراق.

جاء ذلك في بيان لحكومة الإقليم حول اجتماع نيجيرفان مع عبد المهدي، اطلعت عليه وكالة باسنيوز.

وتم خلال الاجتماع، البحث في آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة عمومًا وفي العراق خصوصًا، والعملية السياسية ومحادثات أربيل-بغداد، والتأكيد على استمرار المحادثات من أجل حل المشاكل في إطار الدستور العراقي، وفق البيان.

وفي جانب آخر من الاجتماع، تم التطرق إلى مسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، واتفق الجانبان على أن تستجيب الحكومة الجديدة للمطالب والحقوق الدستورية لكل مكونات العراق.

يشار إلى أن العلاقات توترت بين اقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد في اعقاب الاستفتاء على انفصال الأقليم في
سبتمبر العام الماضي.


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