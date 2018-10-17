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استقالة وزير دولة هندي بعد اتهامات بالتحرش الجنسي

نيودلهي - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 3:43 م | آخر تحديث : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 3:43 م

قدم وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية إم.جي. أكبر استقالته من منصبه وسط اتهامات بالتحرش الجنسي أثارتها صحفيات شابات سبق أن عملن معه.


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