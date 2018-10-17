استقالة وزير دولة هندي بعد اتهامات بالتحرش الجنسي

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قدم وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية إم.جي. أكبر استقالته من منصبه وسط اتهامات بالتحرش الجنسي أثارتها صحفيات شابات سبق أن عملن معه.