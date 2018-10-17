وسائل إعلام: إطلاق النار على مروحيات ألمانية في أفغانستان دون وقوع إصابات

أعلنت وسائل إعلام في ألمانيا، أنه تم إطلاق النار على مروحيات تابعة للقوات الألمانية في أفغانستان، دون وقوع إصابات.

وذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية نقلا عن وسائل إعلام ألمانية اليوم الأربعاء، أن المروحيات من طراز "سي أتش-53" كانت تحلق من مدينة قندوز إلى مدينة مزار الشريف شمالي البلاد حينما تم إطلاق النار عليها من أشخاص كانوا يتمركزون على الأرض، فيما ردت القوات الألمانية بإطلاق النار.

ولم يتسن بعد معرفة عدد المروحيات التي شملتها الواقعة، أو الجهة التي أطلقت النار عليها.

يُذكر أن نحو 1300 جندي ألماني يتمركزون في أفغانستان في إطار مهمة التدريب التابعة لقوات حلف شمال الأطلسي ناتو.