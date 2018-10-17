رئيس إقليم كردستان العراق السابق يصف الـ16 من أكتوبر باليوم الأسود

وصف مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، يوم سيطرة القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي على مدينة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، في شهر أكتوبر من العام الماضي باليوم الأسود.

وجاء في رسالة نشرها، اليوم الثلاثاء، مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان السابق، بمناسبة مرور عام على ما أسماه بخيانة الـ16 أكتوبر، إن "ما جرى قبل عام من الآن كان خيانة ضد الشعب الكردستاني وتلاعب بمصير شعب مظلوم، حيث تم تسليم أراض كردستانية شاسعة كانت قد حررتها وحمتها قوات البيشمركة في حربها ضد داعش".

وأكد، في رسالته أن "كركوك يجب أن تعود مدينة للتعايش السلمي والعيش المشترك والإدارة المشتركة مع تأكيدنا على الهوية الكردستانية للمدينة".

ويشير، إلى أن "حفنة من الناس قد خانوا شعبهم وسلموا أراض كردستان، ولولا الخيانة لما كان جرى ما جرى قبل عام"، واصفًا اليوم بأنه "يومًا مظلمًا في تاريخ شعب كردستان".