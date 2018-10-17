قال محمد بكر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن الوزارة أطلقت حملة إعلامية توعوية بعنوان «اعرف وزارة بلدك» لتعريف المواطن بدور الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والمصانع التابعة لها، والخدمات والمنتجات التصنيعية التي تقدمها.



وأضاف متحدث «الإنتاج الحربي»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز» أمس الثلاثاء، أن الحملة تضم 3 فيديوهات، الأول يستعرض عدد من المشروعات منها خط إنتاج ألواح الطاقة الشمسية وخط إنتاج البطاريات، وهي مشروعات تمت بنسبة 100%.



وتابع أن الفيديو الثاني يستعرض المعدات والآلات الزراعية والأسمدة وأنظمة الري المحوري، التي تنتجها الوزارة وتعرضها للبيع من خلال منافذ البيع التابعة لها، أما الثالث يتناول محطات تحلية المياه وتنقية مياه الآبار ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتعاون مع وزارتي الإسكان والبحث العلمي، ودور مركز التميز العلمي التابع للوزارة في مراحل تحلية المياه.



وذكر أن هناك 68 محطة خاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي وتنقيه مياه الآبار، نفذتها شركات ومصانع الإنتاج الحربي، في عدد من المحافظات، أبرزها المنوفية، القليوبية، سوهاج، الوادي الجديد، الجيزة، جنوب سيناء.



