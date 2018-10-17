وزيرة الثقافة تنعي المخرجة مها عرام: كانت أحد مفردات الإبداع المصري

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، المخرجة مها عرام التي وافتها المنية بعد صراع طويل مع المرض، قائلة إن الراحلة كانت أحد مفردات الإبداع المصري وتركت أعمالا شكلت جزءا هاما من تاريخ السينما.

يشار إلى أن مها عرام تخرجت في قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما، وشاركت في العديد من الأفلام كمساعد مخرج؛ حتى أخرجت أول أفلامها وهو الفيلم التليفزيوني «حواء 2000» في عام 1993، أخرجت ووضعت موسيقى وألحان فيلم «مربط الفرس» عام 1994، وأخرجت أيضًا بعض الكليبات وإعلانات التليفزيون والسهرات التليفزيونية، كما أخرجت للتليفزيون مسلسل «ألف ليلة وليلة».

أدت «عرام» أدوارا صغيرة كبداية لحياتها الفنية في أفلام «خرج ولم يعد» 1984، و«بيت القاصرات» 1984، و«العايقة والدريسة» 1985.