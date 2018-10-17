«الكهرباء»: القدرات المضافة للشبكة الموحدة خلال 4 سنوات تعادل إنتاج 12 سد

قال أحمد مهينة، وكيل أو وزارة الكهرباء، إن حجم القدرات المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة على مدار الأربعة أعوام الماضية بلغ حوالي 25 ألف ميجا وات، بإجمالي استثمارات 290 مليار جنيه.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن القدرات الكهربائية التي تم إضافتها حتى الآن تعادل ما ينتجه 12 سد عالي، مشيرًا إلى مشروعات سيمنز، التي تنتج وحدها 14 ألف ميجا.

وتابع أن مشروعات سيمنز كفاءتها عالية جدًا، وتوفر ما يقارب مليار دولار من إجمالي تكلفة استهلاك الوقود سنويًا، مؤكدًا أن خلال ما يقرب من 6 سنوات ستسترد الدولة كامل ما تم إنفاقه على هذا المشروع.

وذكر أن الوزارة لديها استراتيجية للطاقة المتجددة تستهدف وصول الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 37% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول 2035.