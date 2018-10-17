رسالة تحوي مسحوقا أبيض يثير حالة تأهب وسط العاصمة السويدية

ذكرت الشرطة السويدية، اليوم الأربعاء، أن رسالة تحوي مسحوقًا أبيض، أثار حالة تأهب وسط العاصمة ستوكهولم.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ، أندرس بالم، لوسائل الإعلام المحلية، إنه سيتم تطهير تسعة أشخاص من التلوث كانوا في نفس الغرفة، وتم فتح الرسالة فيها، كإجراء احترازي.

وذكرت صحيفة داجنز نيهتر، التي تصدر في ستوكهولم، أنه لم يتم التعرف على المادة بعد، ولكن بالم قال إن التقييم الأولي يشير إلى أنها ليست مادة ناسفة أو سامة.

وقالت الشرطة، إنه لا يوجد تقارير بوقوع إصابات، ولكن جرى فتح تحقيق مبدئي، ووصفت الحادث بأنه تهديد غير قانوني بحق مجموعة من الأشخاص.