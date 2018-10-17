بومبيو: السعوديون أظهروا التزاما جادا تجاه تحديد جميع الحقائق بشأن خاشقجي

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن القيادة السعودية تعهدت باستخلاص نتيجة بـ"شفافية كاملة" فيما يتعلق بقضية الصحفي المختفي جمال خاشقجي.



وأضاف بومبيو، في بيان بعد زيارته الرياض: "تقييمي من هذه الاجتماعات هو أن هناك التزاما جادا بتحديد جميع الحقائق وضمان المساءلة بما في ذلك مساءلة كبار القادة السعوديين أو كبار المسؤولين".



وتابع: "خلال كل اجتماع من اجتماعات اليوم، نفت القيادة السعودية بشدة أي معرفة لما حدث في قنصليتها بإسطنبول".



ومن المقرر أن يزور بومبيو تركيا بعد السعودية ضمن متابعة قضية اختفاء الصحفي السعودي.