ترامب يهدد بقطع المساعدات عن هندوراس وجواتيمالا والسلفادور

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، بقطع المساعدات عن هندوراس وجواتيمالا والسلفادور، إذا فشلت تلك الدول في منع المهاجرين من عبور حدودها بهدف الذهاب إلى الولايات المتحدة.



وقال ترامب، في تغريدة عبر تويتر: "لقد أبلغنا اليوم هندوراس وجواتيمالا والسلفادور أنها إذا سمحت لمواطنيها، أو غيرهم، بالسفر عبر حدودها إلى الولايات المتحدة، بنية دخول بلدنا بصورة غير قانونية، فإن جميع المبالغ المدفوعة لهم ستتوقف".



وأضاف: "أي شخص يدخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني سيتم القبض عليه واحتجازه، قبل إعادته إلى بلده".



وفي تغريدة منفصلة، كان الرئيس الأمريكي قد حذر في وقت سابق هندوراس من أنها يجب أن توقف قافلة من المهاجرين تتجه شمالا أو تواجه تخفيضات في المساعدات.



وهذا هو أحدث استخدام للتهديد بحجب المساعدات كسلاح سياسي من قبل إدارة ترامب.