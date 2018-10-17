إيمري وراء قرار رامسي بالرحيل عن أرسنال

كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، كواليس قرار أرون رامسي لاعب أرسنال، بالرحيل عن النادي اللندني بعد 10 مواسم قضاها مع النادي اللندني.

وكان رامسي قد اتخذ قرار الرحيل عن أرسنال بنهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقده مع "المدفعجية"، ولم يتوصل إلى إتفاق مع إدارة ناديه بتجديد عقده.

وقالت الصحيفة أن المدرب الإسباني أوناي إيمري هو من اتخذ قرار رحيل الدولي الويلزي، حيث أوصى إدارة النادي بالإنسحاب من مفاوضات تجديد عقد اللاعب وعدم تقديم عرض جديد.

وكان رامسي استقر على الرحيل عن أرسنال بنهاية الموسم الحالي، رافضًا المغادرة خلال يناير المقبل، على الرغم من وجود مفاوضات مع أندية أخرى مثل تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد وميلان.