مجدي يعقوب رئيسا شرفيا لمؤتمر الصحة الإفريقية بجامعة طنطا

أكد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، اختيار الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي رئيساً شرفياً لمؤتمر الصحة الإفريقية، الذي تنظمه الجامعة فى الفترة من 29 يناير حتى 1 فبراير المقبل، موضحاً أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون مع الأشقاء بالدول الإفريقية فى المجالات الطبية والعلاجية ومكافحة الأمراض الخطيرة، انطلاقاً من دور مصر الريادي فى القارة السمراء، ودعماً لجهود الدولة لتعميق العلاقات المصرية الإفريقية.

تشارك بالمؤتمر وفود من مختلف الجامعات الإفريقية من كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم، والطب البيطري، والتمريض.

جدير بالذكر أن الدكتور مجدي يعقوب الملقب بملك القلوب، كان قد عين أستاذاً في المعهد القومي للقلب والرئة عام 1986، وحصل على زمالة كلية الجراحين الملكية بلندن، كما منح وسام قلادة النيل العظمى، ومنحته ملكة بريطانيا لقب "سير" لجهوده المخلصة في مجال جراحة القلب على مستوى العالم.