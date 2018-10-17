الأربعاء 17 أكتوبر 2018 8:33 م القاهرة القاهرة 25.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

الجامعة العربية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تبحثان سبل تعزيز التعاون بينهما

القاهرة / فيينا - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 8:27 م | آخر تحديث : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 8:28 م
بحث الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، مع سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، توماس جريمينجر، سبل تعزيز العلاقة بين الجانبين وسبل مواجهة التحديات.

وجاء اللقاء خلال مشاركة أبو الغيط، في افتتاح ورشة العمل التي تنظمها الجامعة العربية بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في العاصمة النمساوية فيينا.

وبحسب محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة العربية، أكد أبو الغيط، خلال اللقاء أهمية العمل على تعزيز التعاون بين الجانبين والنظر في ترفيع مستوى العلاقات بينهما إلى مستوى العلاقة المؤسسية، مشيرًا إلى الفعاليات المشتركة التي يتم تنظيمها ومن بينها ورشة العمل الحالية.

كما أكد «أبو الغيط»، ضرورة الحفاظ على استمرارية هذه الفعاليات، بما يخدم مصالح الطرفين، معربًا عن التطلع للاستفادة من إمكانات وخبرات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تدريب كوادر الأمانة العامة، ودعم قدراتها في عدد من المجالات الهامة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك