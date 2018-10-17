فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجميع بسؤاله لمواطنين روس عن مصر أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولتهما على كورنيش مدينة سوتشي الروسية.

ونشرت قناة «روسيا اليوم» على موقع «يوتيوب» فيديو للحظة استقبال بوتين للرئيس السيسي وأثناء تجولهما على كورنيش منتجع سوتشي، حيث سأله في البداية عما إذا كان يحب طقس سوتشي، وكانت درجة الحرارة تبلغ 18 درجة، فرد عليه الرئيس بأن الطقس رائع جدا.

ثم قال بوتين، إن "لديهم الأربعاء يوم عمل مكثف"، فأجابه الرئيس السيسي: "نعم، هذا صحيح".

كذلك سأل بوتين السيسي كيف قضى يومه في موسكو، فأخبره الرئيس بأنه عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء دميتري مدفيديف، والتقى رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، كما وضع إكليل زهور عند قبر الجندي المجهول.

وفي الطريق إلى المطعم، التقى الرئيسان ببعض المواطنين الروس. وسألهم بوتين، "هل قمتم بزيارة مصر من قبل؟ ليجيب أحدهم قائلا: "نعم، البحر الأحمر نظيف وجميل".

فقدم بوتين لهم السيسي، قائلا: "هذا هو صديقنا، رئيس جمهورية مصر العربية"، والذي بدوره دعاهم إلى زيارة مصر قائلا: "نحن ننتظركم مرة أخرى في مصر". وبعدها اصطحب بوتين، الرئيس السيسي للعشاء.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل، الاثنين الماضي، إلى موسكو في زيارة رسمية، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حول القضايا الملحة في جدول الأعمال الثنائي، إضافة إلى قضايا دولية وإقليمية.