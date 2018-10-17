قال المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، إن المشكلة الرئيسية التي أضرت بمصر لسنوات طويلة هي اتباعها سياسات منفصلة لكل من الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة، معقبًا: «هذا النهج خاطئ تمامًا».



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الثلاثاء، أنه لابد من اتباع سياسة متكاملة تجمع بين كل مجالات الاستثمار حتى يخدم بعضها البعض، فعلى سبيل المثال، السياحة يخدمها أكثر من 70 صناعة أخرى.



وأوضح أن ما يميز مصر عن أي دولة في المنطقة، هو اقتصادها المتنوع وامتلاكها استثمارات في مختلف المجالات، متابعًا: «لم يكن لدينا بترول أو غاز قبل ذلك، لكن حاليًا الاقتصاد المصري سواء رسمي أو عشوائي قد تنوع وضم هذه المجالات وأصبح هناك قاعدة واسعة يمكن البناء عليها».



وذكر أن مصر شهدت منظومة في الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية، غير مسبوقة ومتسارعة، ونالت استحسان الجميع، لكنها ما زالت لم تستغل مواردها الطبيعية ولا البشرية بأي شكل من الأشكال، على حد قوله.



