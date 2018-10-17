محافظ بني سويف يصرف مساعدات لـ30 من الحالات الإنسانية

عقد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، لقاءه الأسبوعي بالمواطنين بقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام، لبحث مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم، في حضور د. عاصم سلامة، نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي، السكرتير العام، ومحمد صفوت، مدير عام خدمة المواطنين، والتنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومديري المديريات والمصالح الحكومية.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ، عددًا من المطالب التي تقدم بها المواطنون في بعض القطاعات الخدمية والمرافق، حيث وجًه رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية مطالب المواطنين بمختلف مراكز المحافظة في الخدمات والمرافق وفق المتاح من الموارد والإمكانيات وفي إطار الالتزام بالقانون.

كما شهد اللقاء صرف مساعدات مالية لعدد 30 مواطنا من الحالات الإنسانية بواقع 500 جنيها لكل حالة بإجمالي 15 ألف جنيها مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة، ولمساعدتهم في تحمل أعباء المعيشة والوفاء بالتزاماتهم الأسرية.