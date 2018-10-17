تجديد حبس المصور الصحفي محمد أبو زيد في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، تجديد حبس المصور الصحفي محمد أبو زيد، 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.



ووجهت النيابة لـ«أبو زيد» في القضية 441 لسنة 2018 اتهامامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.



وتضم هذه القضية عددا من المتهمين، أبرزهم: الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية، والصحفي معتز ودنان شمس الدين مُجري حوار المستشار هشام جنينة، والمدون وائل عباس، والصحفيان حسن البنا مبارك ومصطفى الأعصر، والمحامي عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمصور عبد الرحمن عادل، والناشط إسلام خُرم.