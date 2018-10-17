دخان كثيف في طائرة «ميلانيا ترامب» يجبرها على الهبوط اضطراريا

أجبرت طائرة زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، على الهبوط اضطراريًا صباح اليوم، والعودة إلى قاعدة جوية في ولاية ماريلاند، بعد أن ملأ الدخان الكثيف مقصورة الطائرة، وذلك خلال رحلتها لأحد المستشفيات في ولاية فيلادلفيا؛ للتحدث إلى مؤتمر متلازمة الامتناع عن الولادة، وهي حالة تضرب الرضع الذين يختبرون الانسحاب من استخدام أمهاتهم للمخدرات أثناء الحمل.

وطبقًا لما نشرته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، شعر الصحفيين ممن كانوا على متن الطائرة برفقة ميلانيا، برائحة دخان كثيف، قالوا أنه يشبه رائحة الحريق، ما اضطرهم إلى وضع المناشف المبللة على وجوههم للتمكن من التنفس.

وقالت ستيفاني جريشام، المتحدثة السيدة الأولى، إن الدخان نتج عن مشكلة ميكانيكية صغيرة في الطائرة، لافتًا إلى أن جميع الركاب بخير ولم يتأذى أحد على متن الطائرة، وأن الطائرة عادت إلى قاعدة اندروز في ولاية ميريلاند، وهبطت بسلام الساعة 9:05 صباحًا.

وطبقا للصحيفة، أوضح أحد أفراد طاقم الطائرة لصحافي، أن مشكلة الدخان كان سببها خطأ في "وحدة الأوامر".

الجدير بالذكر، أن الطائرة من من طراز (C-32)، بوينج (200-757)، وهي طائرة عسكرية يبلغ عدد مقاعدها 45، وجرى استخدامها بشكل روتيني كسلاح جو ثاني في أمريكا، عندما كان يسافر مايك بينس، نائب الرئيس خارج واشنطن.