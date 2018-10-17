نجحت النساء في تقلد أعلى المناصب في العديد من دول العالم، فهن حاليًا رؤساء لبعض الدول، فضلًا عن شغلهن العديد من الحقائب الوزارية، ليس ذلك فحسب بل تولين وزارات ذات صبغة ذكورية كانت حكرًا على الرجال فترة طويلة مثل وزارة الدفاع، ولعل آخرهن وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد موسي، التي حصلت على هذا المنصب أمس الثلاثاء.



وتستعرض «الشروق» بعض نماذج من السيدات التي تقلدن منصب وزير الدفاع في العديد من دول العالم.



• تعد سيريمافو باندرانايكا أول سيدة تتولى منصب وزير الدفاع في العصر الحديث، فقد كانت وزيرة دفاع لسيرلانكا ثلاث مرات، في الفترة من 1960 إلى 1965، ومن 1970 إلى 1977، ومن 1994 إلى وفاتها في عام 2000.



• وشغلت أنديرا غاندي منصب وزيرة الدفاع الهندية بين عامي 1975 و1977، قبل تقلدها منصب رئاسة الوزراء وحقيبة وزارة الشئون الخارجية وعدد من المهام الأخرى.



• وتولت ماري تشارلز منصب وزيرة دفاع جمهورية الدومينيكا في عام 1985.



• شغلت روس كيلى منصب وزيرة الدفاع الأسترالية خلال عامي 1987 و1988.



• شغلت بي نظير بوتو رئيسة وزراء باكستان عدد من الوزارات كان أهمها على الإطلاق وزارة الدفاع الباكستانية عام 1988، قبل اغتيالها في 2007.



• وتولت ماري كولينز منصب مساعدًا لوزير الدفاع الوطني في كندا في عام 1989.



• وكانت إليزابيث رين أول امرأة تتولى وزارة الدفاع في فنلندا عام 1990.



• وشغلت بكوم خالدة ضياء منصب وزيرة دفاع بنجلاديش خلال أعوام 1991-1996 و2001- 2006، وضعتها مجلة الفوربس ضمن أقوى نساء العالم.



• شغلت شيخة حسينة واجد، منصب وزارة الدفاع في عام 1996، قبل منصبها الحالي رئيسة وزراء بنجلاديش.



• شغلت ميشيل اليو ماري وزيرة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين في فرنسا هذا المنصب حتى شهر مايو عام 2002.



• وشغلت سيلفي جولار منصب وزير دفاع فرنسا في عام 2002 حتى 2007، خلفًا لميشيل اليو ماري.



• تولت كارمي شاكون منصب وزيرة دفاع إسبانيا في عام 2008.



• تولت رايتشل أوور أومامو منصب وزيرة دفاع كينيا عام 2013، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب في شرق أفريقيا.



• وتولت أورسولا فون دي منصب وزيرة دفاع ألمانيا عام 2013 حتى الآن.



• وتقلدت إينا سوريدي منصب وزيرة الدفاع في النرويج عام 2013.



• وتولت تولت ميمكو دهيلي منصب وزيرة الدفاع الألبانية عان 2013.



• وتولت الإيطالية روبرتا بينوتي منصب وزيرة الدفاع عام 2014.



• تولت وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيتارمان هذا المنصب في عام 2017.



يُذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عين أمس الثلاثاء، عائشة محمد موسى، وزيرة للدفاع في الحقيبة الوزارية الجديدة، التي تقلدت فيها النساء 10 حقائب وزارية.