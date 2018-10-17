قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو تتواكب مع الاحتفال بمرور 75 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.



وأضاف متحدث «الرئاسة»، خلال لقائه بقناة «روسيا اليوم»، أمس الثلاثاء، أن العلاقات المصرية الروسية هي علاقات راسخة وتاريخية واستراتيجية، وهناك زيارات متبادلة على كل المستويات.



وتابع أن لقاء الرئيس السيسي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، يأتي في إطار استمرار تبادل وجهات النظر في جميع المجالات، موضحًا أن طاولة المباحثات ستتناول عدة ملفات تتعلق بالشق الثنائي والسياسي والإقليمي، والقضايا محل الاهتمام المشترك، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والتنمية والإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات.



ووصل «السيسي»، أول أمس الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة تستغرق 3 أيام، ومن المقرر أن يعقد اليوم الأربعاء، قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والملفات ذات الاهتمام المشترك.



