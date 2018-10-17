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رئيس وزراء اليابان من باريس: نتقاسم مع فرنسا قيما عالمية

باريس - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 9:03 م | آخر تحديث : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 9:03 م

قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إن بلاده وفرنسا شريكان مهمان، ويتقاسمان قيمًا عالمية مثل الحرية والديمقراطية وحكم القانون.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) عن آبي قوله - خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم الأربعاء، إن التعاون الثنائي سيكون أكثر أهمية للبلدين.

وأعرب عن أمله في أن تعزز الدول من تعاونها رغبة في منطقة «اندو-باسيفيك» حرة ومفتوحة، وأن تضطلع الدولتان بدور قيادي في وضع اتفاق الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بسرعة.

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إن الدولتين تربطهما علاقات قوية وودية وتواجهان التحدي المتمثل في الحفاظ على توازن القوى والاستقرار في منطقة (المحيط الهادئ - الهندية).


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