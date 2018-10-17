إعدام مدان باغتصاب وقتل 8 أطفال في باكستان

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إنه تم إعدام شخص أدين باغتصاب وقتل ثمانية أطفال في باكستان وذلك عقب رفض المحكمة طلبات الطعن التي تقدم بها.

وجرى إعدام «محمد عمران علي» في سجن بمدينة لاهور بوسط البلاد في حضور أمين أنصاري والد أحد الضحايا، وكانت قضية اغتصاب وقتل «زينب» البالغة من العمر 7 أعوام ابنة انصاري في يناير الماضي قد أثارت غضبا واسعا.

وقال «مظفر أوان» المسؤول بالسجن إن الإعدام جرى في وقت مبكر من اليوم وتم تسليم جثة المتهم لأسرته، وألقي القبض على المتهم بعد أسبوعين من العثور على جثة «زينت» في مكب للنفايات في بلدة «كاسور» بالقرب من «لاهور» في يناير الماضي.

وقالت الشرطة إن الفتاة تعرضت للاغتصاب والخنق حتى الموت، واعترف «علي» باغتصاب وقتل 7أطفال آخرين خلال التحقيقات، وقال «جوهار ممتاز» الذي يعمل مع جمعية «ساهيل» الخيرية المعنية بقضية تعرض الأطفال للتحرش الجنسي إن نحو 3500 طفل يتعرضون سنويا للاعتداء الجنسي في باكستان ومعظم المعتدين لا تتم محاكمتهم بسبب تعقيدات قانونية واجتماعية.