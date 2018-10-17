ضبط مزور للعملات والمحررات الرسمية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط أخطر مزور للعملات والمحررات الرسمية بالبحيرة.

وردت معلومات للعميد أحمد البنا، رئيس قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية، مفادها قيام «مسعد. م»، صاحب استوديو بمنطقة سيدى شحاتة بكفر الدوار، بتزييف وتزوير العملة المحلية واصطناع المحررات الرسمية، مستخدمًا حاسبات وأدوات المحل الخاص، مقابل التحصل على مبالغ مالية.

وبعرض المعلومات على اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، وجه بضبط المتهم والأدوات المستخدمة في التزوير.

وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه بالمحل الخاص به، كما تم ضبط 2 كيسة، و2 «لاب توب»، و3 طابعات ليزر محظور تداولها، و3 شاشات كمبيوتر، وعدد من المستلزمات والمعدات التي يستخدمها في ممارسة نشاطه الإجرامي وهاتفي محمول ومجموعة من الأوراق للطباعة مبلغ مالي يشتبه أن يكون مزورًا، و3 بطاقات رقم قومي مقلدة بأسماء مختلفة 8 بطاقات مسحوبة إسكنر معدة للتغليف، و2 شهادة مقلدة منسوبة لعدد من الكليات، بيان نجاح دبلوم مدراس الثانوية الصناعية، وشهادة ميلاد صادرة من إحدى السفارات الأجنبية، وعدد من أوراق، وشهادات، ومطبوعات جميعها منسوب صدورها لجهات مختلفة.