تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم، من القبض على 4 متهمين، في واقعة محاولة دفن شخص تم ضبطه متلبسا بالسرقة في قرية قورتة بمركز نصر النوبة.

كانت الأجهزة الأمنية بأسوان قامت مساء أمس بالقبض على المتهمين الأربعة من قريتي قورتة والسيالة التابعتين لمركز نصر النوبة، حيث تم توجيه لهم تهمة محاولة دفن شخص تم ضبطه متلبسا بالسرقة.

وبعمل التحريات، تبين أن مسجل خطر سرقات من محافظة قنا طلب من أحد أبناء قرية قورتة بنصر النوبة أن يجري مكالمة تليفونية لوالدته، وبالفعل قام بإعطاءه التليفون، ولكن المسجل قام بأخذ التليفون وحاول الهرب به، فيما قام أهالي القرية بمتابعة المسجل والقبض عليه وضربه ودفنه حيا، على سبيل التأديب فقط، وقام كبار القرية بتخليص المسجل من أيدي شباب القرية.

وقامت قوة أمنية بمركز شرطة نصر النوبة بنقل المتهمين إلى مقر نيابة نصر النوبة، حيث يقوم فريق من النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين الأربعة، فيما نسب إليهم من تهمة «محاولة دفن شخص حيا في التراب بعد ضبطه متلبسا بالسرقة».

تداولت بعض وسائل الإعلام المختلفة فيديو تناول قيام عدد من الأشخاص بمحاولة دفن شخص حيا في التراب.