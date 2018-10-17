راغدة شلهوب تنضم إلى «النهار» وتقدم برنامجها في أول نوفمبر



انضمت الإعلامية اللبنانية، راغدة شلهوب، للعمل بقنوات النهار، بعد أن تم الاتفاق بين الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس شبكة قنوات النهار، وبين «راغدة»، على انضمامها للقناة لتقديم برنامجها اعتبارًا من أول نوفمبر 2018.

وأعربت «شلهوب»، عن سعادتها بالانضمام إلى قناة النهار، مؤكدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، أنها ستسعي لتقديم محتوى جيد يليق بالمشاهد المصري والعربي والمحطة الكريمة وبمسيرتها الإعلامية.

يذكر أن الإعلامية راغدة شلهوب، قدمت عددًا من البرامج على شبكة قنوات "الحياة" منها برنامج 100 سؤال، وبرنامج فحص شامل.