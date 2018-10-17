الرئيس الكوري الجنوبي يصل إلى إيطاليا

وصل الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، إلى إيطاليا، أمس الثلاثاء، في المحطة الثانية من جولته الأوربية الحالية، التي زار خلالها فرنسا أيضا، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.

وسيبدأ الرئيس الكوري الجنوبي زيارته التي تستمر 3 أيام في إيطاليا والفاتيكان، باجتماع وغداء عمل مع الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريللا، اليوم، ثم يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء جوسيبي كونتي.

وبعد ذلك سيبدأ الرئيس الكوري الجنوبي زيارة رسمية للفاتيكان يحضر خلالها قُدّاسا يقيمه وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال، بيترو بارولين.

ومن المقرر أن يلتقي «مون»، غدا الخميس، بالبابا فرانسيس، حيث سينقل إليه دعوة من الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، لزيارة بيونج يانج.

وسوف يتوجه «مون» بعد ختام زيارته للفاتيكان إلى العاصمة البلجيكية، بروكسل؛ للمشاركة في القمة الآسيوية الأوربية «آسيم»، التي يشارك فيها قادة 50 دولة آسيوية وأوربية.