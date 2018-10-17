«ترامب»: متأكد بنسبة 100% من ترشحي لولاية ثانية في انتخابات 2020

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه سيكون مرشحاً لولاية ثانية من أربع سنوات في انتخابات الرئاسة عام 2020، مبدداً بذلك التكهنات حول نواياه.

وقال ترامب فى تصريح لشبكة "فوكس بيزنس" الأمريكية، رداً على سؤال حول رغبته في الترشح: "نعم، 100%".

وحول منافسيه المحتملين، أشار ترامب إلى الملياردير مايكل بلومبرج الذي لم يستبعد الترشح للرئاسة الأمريكيةن وأعلن للتو أنه سجل نفسه مجددا كديموقراطي، لكنه اعتبر أن فرصه ضئيلة بالفوز.

وتابع ترامب: "هناك الكثير من الأشخاص الذين سيترشحون، أتوقع أشخاص سيئين بالفعل"، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وحول احتمال ترشح مايكل افيناتي محامي ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، الذي يحظى بتغطية إعلامية واسعة، رد ترامب: "لا أعتقد أنه شخص جدّي".

وأفادت نتائج استطلاع جديد للرأي نشرتها محطة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، قبل يومين، عن ترجيح 46% من الأمريكين، فوز ترامب بفترة رئاسة ثانية، ما يظهر أن فرصه آخذة فى التحسن بعدما كان 54% من الأمريكيين فى مارس الماضي يرون أنه لن يتمكن من الفوز بولاية جديدة.

وكان الرئيس الأمريكي قلب موازين السياسة الأمريكية مع فوزه المفاجىء في عام 2016 على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وحتى قبل أن يبدد نتائج توقعات استطلاعات الرأي بفوز سهل لكلينتون، تمكن ترامب من هزيمة عدد من المرشحين الجمهوريين التقليديين للوصول إلى تسمية الحزب الجمهوري له كمرشح للرئاسة، ومنذ ذلك الحين أثار انقساماً في الأمة بسبب أسلوبه الحاد.

والاختبار الأول للوضع السياسي في البلاد سيكون الشهر المقبل مع انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، حيث يأمل الديموقراطيون في انتزاع السيطرة على مجلس النواب على الأقل من أيدي الجمهوريين.