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وفاة شخصين على الأقل بسبب الأمطار الغزيرة في تونس

تونس - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 10:03 م | آخر تحديث : الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 10:03 م

لقي شخصان حتفهما، فيما فقد اثنان آخران على الأقل، جرفتهم السيول عقب أمطار غزيرة هطلت في عدة مدن تونسية، اليوم الأربعاء.

وهطلت أمطار عارمة في ولايات القصرين، وقفصة، وسيدي بوزيد، والكاف، وزغوان بالخصوص تسببت في فيضان أودية وانقطاع حركة السير في عدة طرقات رئيسية.

وفي سيدي بوزيد، أعلنت السلطات المحلية، عن وفاة طفل سقط في حفرة مليئة بالمياه، كما توفي شخص آخر في ولاية القصرين جرفته السيول بحسب مصادر محلية.

ويجري البحث عن شخص مفقود في القصرين، وطفل آخر جرفته السيول في منطقة زغوان، بحسب ما أفادت به مصادر رسمية في الولايتين.


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