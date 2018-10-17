«ترامب» يهاجم الاحتياطي الفيدرالي مجددا: أكبر تهديد

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدًا أنه يعتبره أكبر تهديد، بسبب سياسة رفع معدلات الفائدة التي يلتزم بها صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة، بحسب تصريحاته لشبكة «فوكس بيزنس» الإخبارية الثلاثاء.

وقال «ترامب» إن الفيدرالي هو أكبر تهديد له، لأنه يواصل رفع الفائدة بوتيرة شديدة السرعة، مع تمتعه باستقلالية لا تمكن له التدخل أو التحدث معهم لتغيير الاتجاه الحالي الذي لا يرضى عنه لأنه وبالنظر إلى بيانات التضخم فإنها لاتزال منخفضة للغاية.

وبسؤاله حول ترشيحه للرئيس الحالي للاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول» خلفًا لجانيت يلين، قال «ترامب» إنه اختاره لهذا المنصب في قرار قد يكون صحيحًا أو خاطئًا.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها «ترامب» الفيدرالي، حيث تكرر هجومه على البنك المركزي الأمريكي خلال الأشهر الماضية.