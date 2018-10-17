فرضت عدد من الأحداث والقضايا والملفات نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر الفضائيات المصرية، أمس الثلاثاء.

وفيما يلي نستعرض تناول «التوك شو»، لعدد من القضايا والملفات:

خطاب «السيسي» أمام المجلس الفيدرالي الروسي

قال مستشار نائب رئيس مجلس الشيوخ الروسي، أندريه باكلانوف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى أمس خطابًا تاريخيًا أمام الفيدرالية الروسية، موضحًا أنه لأول مرة يلقي رئيس دولة خارجية كلمة في مجلس الشيوخ.

وأعرب، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، عن سعادته باهتمام الجانب المصري حريص بتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف الأصعدة، أضفى بعد الدراسات المتعلقة بحل المشكلات الراهنة في سوريا واليمن، وسيكون هناك تشاورات إزائهما في مدينة سوتشي بين رئيسي البلدين.

وأضاف أن روسيا تسعى دائمًا إلى الدخول في مجالات الاستثمار الجديدة ولا سيما التكنولوجيا، والمنطقة الصناعة الروسية في مصر، مستطردًا أن هناك رغبة كبيرة من الجانب الروسي للاشتراك في إنشاء المدن المصرية الجديدة.

وتابع: «قمت بزيارة مصر كثيرًا بحكم عملي بها، وهي بلد ممتعة جدًا»، مشيدًا بالجهود المصرية والتي وصفها بالعظمية، في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة في مصر والمنطقة.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي، بعدما وصل إلى العاصمة موسكو، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا من أهم سماته التبادل التجاري الذي وصل إلى أقصى مداه بما يقارب 7 مليارات دولار، محققًا بذلك رقم غير مسبوق في تاريخ التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف متحدث «الرئاسة»، خلال لقائه بقناة «روسيا اليوم»، أمس الثلاثاء، أن هذه الطفرة التي شهدها حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا هي انعكاس لقوة العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى محطة الضبعة النووية باعتبارها أحد أشكال التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين الدولتين.

وأوضح أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو تتواكب مع الاحتفال بمرور 75 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.

وصرح أنه سيتم عقد قمة مصرية روسية غدًا الأربعاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة «سوتشي» الروسية.

حقيقة اعتداء كلب حراسة على طفل أمام إحدى مدارس مدينة نصر

كشف حسن فتوح، والد التلميذ «محمد» الذي تعرض لاعتداء كلب حراسة أمام البوابة الرئيسية لمدرسة الشهيد نبيل الوقاد في مدينة نصر، تفاصيل الواقعة، قائلًا إن الطفل بحالة جيدة، لكنه مصابًا بجرح كبير في قدمه، ويخضع حاليًا للعلاج.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أن الصورة المتداولة على مواقع التواصل لا تعود إلى نجله الذي أصيب في قدمه فقط، وليس في وجهه.

وأوضح أن إحدى أولياء الأمور حضرت لاصطحاب ابنتها مصطحبة كلب حراسة، وبمجرد استفزاز الأطفال له عند خروجهم من المدرسة، وبالتزامن مع خروج نجله التلميذ بالصف الثالث الابتدائي، هاجمه الكلب وأصابه في القدم.

ونفى صحة ما تردد حول التعدي على نجله عن تعمد، مؤكدًا أنه لم يتعرض لأي ضغوط لتغيير أقواله تجاه الواقعة التي لم تتجاوز أحداثها أكثر ما أقر به.

وتداولت منذ صباح اليوم الثلاثاء، صورا على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد الأطفال للاعتداء من كلب حرامة خلال خروجه من إحدى المدارس بمدينة نصر.

«التعليم» تكشف تفاصيل العلاوة الجديدة للعاملين بالمدارس الخاصة

قال المهندس أحمد الخطيب، عضو لجنة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، على البروتوكول الذي وقعه أمس الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مع جمعية أصحاب المدارس الخاصة، بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالمدارس الخاصة.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الثلاثاء، إنه «منتظر تفعيل القرار عن طريق الوزارة وإدارة التعليم الخاص، وإرسال القرار بشكل رسمي للمدارس للبدء في تنفيذه».

وأوضح أن البروتوكول نص على صرف علاوات لكل العاملين بالمدارس الخاصة، سواء معلمين أو عمال، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 245 جنيهًا ودون حد أقصى، مضيفًا أنه سيتم تطبيق قرار العلاوة الجديدة بأثر رجعي اعتبارًا من أول يوليو 2018، وذلك لعام واحد فقط وليس سنويًا.