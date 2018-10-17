أظهر استطلاع للرأي على مستوى الاتحاد الأوروبي، تم إجراءه في الفترة بين 8 و 26 سبتمبر الماضي، أن أغلبية البريطانيين أصبحوا يعارضون خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

وحسب الاستطلاع الذي أجري بتكليف من البرلمان الأوروبي، وتم الإعلان عن نتائجه اليوم الأربعاء، في بروكسل، فإن "إذا استفتي البريطانيون اليوم على خروج بريطانيا من الاتحاد فلن يوافقوا".

وتبين من خلال الاستطلاع أن 51% من البريطانيين مع بقاء بلادهم داخل الاتحاد، بينما يؤيد 34% الخروج، ولم يكون لـ11% ممن شملهم الاستطلاع رأياً جازماً في هذا الأمر.

وفي الوقت ذاته فإن أكثر من نصف البريطانيين بنحو 54%، يعتقدون أن قرار الخروج من الاتحاد خاطئ، في حين أجاب 38% على سؤال بشأن ما إذا كان اللجوء للاستفتاء عن الخروج صحيحاً بـ"نعم".

يشار إلى أن هناك تعثراً في المفاوضات التي بدأت منذ عدة أشهر لتحديد شكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن طالب البريطانيون بهذا الخروج في استفتاء عام.