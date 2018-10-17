لافروف: القيادة الروسية دعت الرئيس السوري لزيارة روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء أن القيادة الروسية دعت الرئيس السوري بشار الأسد، لزيارة روسيا، وكذلك شبه جزيرة القرم.

وقال وزير الخارجية الروسي - وفقا ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية -" إن رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسيونوف، زار منذ وقت قريب، دمشق بدعوة من الرئيس الأسد، وبطبيعة الحال وكما هو معتاد في الممارسات الدبلوماسية العادية، سلم دعوة إلى الرئيس الأسد من القيادة الروسية، لزيارة روسيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم".

يشار إلى أن رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسيونوف، والوفد المرافق الذي ضم عددا من الوزراء ورؤساء الشركات والمستشارين، أمس الاثنين إلى دمشق ، في زيارة رسمية تستغرق يومين للتفاوض وتوقيع اتفاقيات حول التعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

وتعد هذه الزيارة الأولى لممثلي سلطات القرم إلى سوريا، حيث سلم أكسيونوف دعوة للرئيس السوري، لـحضور منتدى يالطا الاقتصادي الدولي.

وأعرب الرئيس السوري عن موافقته لزيارة شبه جزيرة القرم في حال سماح الظروف.