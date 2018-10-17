الديمقراطيون الأحرار في ألمانيا يتهمون ميركل بعدم الاستعداد الكافي لخروج بريطانيا

اتهم الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا المستشارة أنجيلا ميركل بأنها لم تستعد بشكل كاف لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولم تُعد حكومتها لذلك.

وقال ماركو بوشمان، القائم الأول بأعمال الكتلة البرلمانية للحزب إن المستشارة تواجه ضغوطا هائلة لتوضيح رؤيتها بشأن الخروج مضيفا في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ) أن حكومة ميركل "لم تستطع حتى الآن أن توضح للبرلمان مدى استعدادها لسيناريو الخروج القاسي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

ورأى بوشمان أن هذا الخروج أصبح أكثر احتمالا في ضوء فشل المفاوضات الأوروبية مع بريطانيا وقال إن الحكومة لم تجب على استفسار الحزب الديمقراطي الحر بهذا الشأن و أن إجاباتها على الكثير من الاستفسارات الأخرى كانت "بلا معنى".

يشار إلى أن المستشارة الألمانية ستدلي بعد ظهر اليوم الأربعاء ببيان حول السياسة الأوروبية لحكومتها.

ووصلت المفاوضات بشأن الخروج المنتظر لبريطانيا من الاتحاد في مارس المقبل لطريق مسدود الأحد الماضي.

ولا تزال النقطة الصعبة في هذه المفاوضات هي كيفية تفادي العلامات الحدودية للاتحاد الأوروبي مستقبلا بين جمهورية ايرلندا و وايرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وتجنب فحص جوازات السفر على هذه الحدود.