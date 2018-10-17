تجديد حبس معصوم مرزوق ويحيى القزاز و5 آخرين 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، تجديد حبس السفير السابق معصوم مرزوق، ويحيى القزاز عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات و 5 نشطاء آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.

والمتهمون هم : السفير السابق معصوم مرزوق، ويحيى القزاز عضو حركة 9 مارس، والقيادي بحزب التيار الشعبي تحت التأسيس رائد سلامة، والنشطاء نرمين حسين، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودى وعمرو محمد.

ووجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى السادس اتهامات: مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، تلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، بينما وجهت للمتهم عمرو محمد اتهامات: الانضمام لجماعة ارهابية وتلقي تمويل بغرض إرهابي، و والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين عقب صدور قرار من نيابة أمن الدولة بضبطهم وإحضارهم على ذمة التحقيقات الجارية.