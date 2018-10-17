أرامكو السعودية تعلن رفع طاقة ميناء ينبع التصديرية إلى 3 ملايين برميل يوميا

قالت شركة "أرامكو السعودية"، إن طاقة تصديرها في الساحل الغربي للمملكة ارتفعت بمقدار 3 ملايين برميل يوميا من النفط الخام، وذلك بعد الانتهاء من برنامج لإعادة التأهيل والتطوير لميناء ينبع.

وأوضحت "أرامكو" ، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الميناء الواقع جنوبي مدينة ينبع يتكون من مجمع صهاريج ومرافق بحرية لاستقبال وتخزين وتحميل الخام العربي الخفيف والخام العربي الخفيف الممتاز.

وأضافت أن عملية إعادة تأهيل الميناء وتطوير شبكة تخزين النفط الخام التي كانت موجودة سابقا تعزز من دور الشركة كمصدر موثوق للنفط.

يذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع يُعَد أحد أهم الموانئ في المملكة بصفة عامة والموانئ الصناعية بصفة خاصة، ويعتبر الأكبر في تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات على ساحل البحر الأحمر، ويتوسط الخط التجاري ما بين أمريكا وأوروبا من خلال قناة السويس والشرق الأقصى عبر باب المندب، وتم بناؤه خصيصاً لخدمة المجمعات الصناعية وتلبية متطلباتها، بالإضافة إلى تصدير البترول الخام ومشتقاته المكررة.

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