قرقاش: استقرار السعودية أساسي لدولة الإمارات وللمنطقة برمتها

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم السبت، أن استقرار المملكة العربية السعودية أساسي لدولة الإمارات وللمنطقة برمتها.

وقال قرقاش، في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" بثتها قناة "العربية" الإخبارية: "إن الجولة الجديدة من استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح"، مؤكدا على ضرورة استمرار الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأوضح أن الإعلان عن نتائج التحقيق في مقتل خاشقجي يمثل خطوة جادة تأتي تنفيذا للإرادة السياسية بالتعامل القانوني الشفاف مع القضية، وأنه آن الآوان للانتهاء من تسييس القضية واستخدامها للنيل من سمعة المملكة واستقرارها.

وكانت النيابة العامة السعودية قد وجهت أمس الأول الخميس التهم إلى 11 شخصا في قضية مقتل خاشقجي فيما طالبت بإعدام من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية على البقية.