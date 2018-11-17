ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس «ريختر» محافظة كرمان جنوب شرقي إيران منتصف ليلة أمس الجمعة.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن هذه الهزة الأرضية ضربت ضواحي بلدة مردهك التابعة لمدينة عنبر آباد بمحافظة كرمان.

وفي تصريح لوكالة أنباء «فارس» الإيرانية، قال حاكم مدينة عنبر آباد نادر ملائي إنه لم تصلنا حتى الآن أي تقارير تتحدث عن وقوع أضرار جراء هذه الهزة الأرضية.

ونظرا لوقعها فوق منطقة فوالق رئيسية، تتعرض إيران لزلازل، كان أكثرها دموية زلزال ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران عام 1990 وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.