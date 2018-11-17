نائب «ترامب»: الصين تشجع الممارسات التجارية غير العادلة

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هاجم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الصين؛ لتشجيعها "الممارسات التجارية غير العادلة"، وسط حرب تجارية مستمرة بين البلدين.

وقال بنس اليوم السبت، في قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في بورت موريسبي: "لن تغير الولايات المتحدة المسار ما لم تغير الصين أساليبها."

وأضاف: "لقد اتخذنا إجراءات حاسمة لمعالجة عدم التوازن مع الصين. فرضنا تعريفة جمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، ويمكننا أن (نفرض رسوما) على أكثر من ضعف هذا الرقم".

كما هاجم نائب الرئيس الأمريكي الصين لتقديمها قروضاً للبنية التحتية بشروط "مبهمة في أحسن الأحوال" وغالباً ما تأتي "مكبلة بسلاسل من القيود"، مضيفاً أن الولايات المتحدة تقدم خيارات أفضل.