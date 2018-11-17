طائرات التحالف الدولي تقصف أهدافا ضد داعش في سوريا

أفادت مصادر عسكرية عراقية، اليوم السبت، أن طائرات قوات التحالف الدولي قصفت أهدافا لتنظيم داعش داخل الحدود السورية حاولت الاقتراب من الحدود العراقية أقصى غربي العراق.

وأبلغت مصادر في قيادة عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن طائرات قوات التحالف الدولي شرعت بضربة جوية محكمة لأربعة أهداف داخل الحدود السورية حاولت التقرب من الحدود العراقية".

وأوضحت أن "طائرات القوة الجوية العراقية تعمل في طلعات مستمرة على مدار 24 ساعة يومياً وهذا يثبت تصاعد قدرات القوات العراقية على التصدي للعدو ومنع تسلله من الأراضي السورية كما تؤدي دورا مهما في عمليات الاستطلاع الجوي وتزويد غرفة العمليات بالمعلومات الاستخباراتية التي حدت من تحركات عناصر داعش في الصحراء وعلى الحدود".

ذكرت لقد: "أصبح من الصعب على العدو التحرك على شكل مجاميع تلافياً من تعرضهم لضربات القوة الجوية و طائرات التحالف الدولي".