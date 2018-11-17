اليابان تتعاون مع الكاميرون في مكافحة الإرهاب وظاهرة التغير المناخي

أعرب السفير الياباني لدى الكاميرون، كانيو أوكامورا، عن اعتزام بلاده مواصلة جهودها مع الكاميرون من أجل مكافحة الإرهاب وظاهرة التغير المناخي.

واستعرض السفير الياباني، مع الرئيس الكاميروني بول بيا؛ العلاقات الثانية بين البلدين، وذلك خلال اجتماع بمناسبة إنتهاء فترة عمله في الكاميرون، حيث أكد -خلال الاجتماعي- أن بلاده ستستمر في تعزيز العلاقات القائمة بين اليابان والكاميرون خلال الأعوام القادمة.

وقال: «أعرب عن تقديري للرئيس بول بيا، وشعب الكاميرون لأنهما ساعداني على أداء مهام عملي بصورة سلسة خلال فترة إقامتي في الكاميرون التي استغرقت ثلاثة أعوام وأربعة شهور.. الفترة التي قضيتها في الكاميرون كانت مثمرة، حيث تمكنا من تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين».

وفيما يتعلق بمستقبل التعاون بين البلدين، أكد السفير الياباني أن طوكيو شاركت مع الكاميرون بالفعل في مكافحة الإرهاب وظاهرة التغير المناخي، وأن الجهود المشتركة المبذولة لهذا الغرض ستزداد كثافة.