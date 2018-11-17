الرئيس الكوري الجنوبي يناقش مع نظيره الصيني جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية

عقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ، اليوم السبت ، اجتماعًا مع نظيره الصيني شي جين بينج على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك" في بابوا غينيا الجديدة ؛ لمناقشة جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية والقضايا الأخرى.

وقال مون ، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية: "إنه في ظل تلاقي المصالح الاستراتيجية للسلام والازدهار للبلدين في شمال شرق آسيا ، آمل أن نتمكن من التعاون بشكل أوثق بشأن تطوير العلاقات الصينية-الكورية الجنوبية وكذلك زيادة التعاون في عملية السلام بشبه الجزيرة الكورية".

وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي عن تقديره لدور الرئيس الصيني الذي وصفه بالبناء في تقدم جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية، داعيًا لبذل جهود مشتركة بين البلدين.

ومن المقرر أن يعود الرئيس الكوري الجنوبي إلى بلاده غدًا الأحد مختتما زيارة لبابوا غينيا الجديدة استغرقت 6 أيام ، حضر خلالها مؤتمر قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك" يومي 17 و18 من نوفمبر الجاري.